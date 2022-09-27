"Как решить проблему с игрой на втором этаже? Надо очень внимательно сыграть. Наверное, Петраков понял, как следует поступать в таких ситуациях.

"Надо брать реванш": Забарный – о важности поединка с Арменией, сильных качествах шотландцев и своей мечте

Думаю, что в центре у нас сыграют Матвиенко и Забарный.Хоть убейся, им нужно не дать пробить сопернику. Нужно не дать сопернику свободу и возможность пробить.

Не думаю, что сохранится схема предыдущей игры с армянами. Все равно будет четыре защитника. Вопрос в том, кто сыграет опорного полузащитника. Должен быть быстрый игрок, хорошо играющий в отборе и страхующий при контратаке, потому что шотландцы быстро контратакуют.

Не понимаю, что с Яремчуком. Выпустили, а он никакой. Не знаю, в чем проблема. Надеюсь, что Миколенко также сможет сыграть и в нашей команде выйдут лучшие игроки", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, решающий поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится уже сегодня, 27 сентября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.

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