Форвард сборной Украины и греческого Олимпиакоса Роман Яремчук может покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

Несмотря на то, что Олимпиакос продолжает борьбу за титул чемпиона Греции, руководство клуба решило сделать кадровые изменения после завершения текущего сезона. Одним из футболистов, что покинут команду, станет Яремчук, который не смог оправдать ожиданий тренеров, сообщает Sport24.gr.

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Согласно информации, в Олимпиакосе не удовлетворены нестабильностью игры украинца и его высокой зарплатой (1,5 млн евро в год без учета бонусов). Главный тренер клуба из Пирея продолжит полагаться на основного форварда Аюба Эль-Кааби, а конкуренцию ему составит 17-летний Харалампос Костулас.

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл 26 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и сделав два ассиста. Стоит отметить, что большую часть результативных действий украинец оформил за последний месяц. Контракт украинца с клубом действует до 30 июня 2028 года.

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