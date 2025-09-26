Украинский нападающий "красно-белых" Роман Яремчук до сих пор не выходил на поле в текущем сезоне.

27 сентября Олимпиакос будет принимать дома Левадиакос в рамках 5-го тура чемпионата Греции. Перед игрой наставник хозяев Хосе Луис Мендилибар сообщил, что игру пропустит украинский нападающий Роман Яремчук.

"Яремчук и Сципиони не будут играть. Родиней и Желсон Мартинш сегодня тренировались с командой. Мы надеемся, что они будут в составе на игру против Левадиакоса", – приводит слова Мендилибара греческое издание Sport24.

Роман Яремчук травмировался еще 2 августа в товарищеском матче с Херенвеном. Включая спарринги украинец пропустил 10 игр Олимпиакоса. Контракт 29-летнего нападающего с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Сейчас Олимпиакос возглавляет турнирную таблицу чемпионата Греции. В активе команды 10 набранных баллов после четырех туров.

