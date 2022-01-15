Бенфика принимала Морейренсе в рамках 21-го тура португальского первенства. Читайте отчет на Футбол 24.

Чемпионат Португалии, 18-й тур

Бенфика – Морейренсе – 1:1

Голы: Нульес, 65 – Жилберту, 61 (аг)

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Увольнение Жорже Жезуша с должности главного тренера Бенфики пока не принесло положительных сдвигов в лагере "орлов".

Букмекеры прогнозировали хозяевам легкую прогулку в поединке со скоромным Морейренсе, но гости дали бой именитому сопернику. Команды обменялись голами в середине второго тайма и разошлись миром. Роман Яремчук вышел на замену на 73-й минуте, но украинец не смог принести "орлам" столь важную победу.

После 18 туров чемпионата Португалии Бенфика расположилась на третьей строчке, отставая от Порта на 6 очков. Морейренсе – 13-й.

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