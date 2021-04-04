Чемпионат Бельгии, 32-й тур

Стандард – Гент – 2:1

Голы: Мулека, 66, Баликвиша, 77 – Кастро-Монтес, 43

Нереализованный пенальти: Яремчук, 36 (Г)

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Нападающий Гента Роман Яремчук имел хорошую возможность стать одним из героев матча, но украинец не смог реализовать 11-метровый в первой половине игры. Однако, до свистка на перерыв гости все же сумели выйти вперед.

Во втором тайме игроки Стандарда перехватили инициативу и смогли переломить ход игры и все же вырвать победу. Кроме Яремчука, спасти ситуацию пытался также хавбек сборной Украины Роман Безус, которого тренер выпустил на замену, но безрезультатно.

После 32-х туров местного первенства Гент расположился на 10-й строчке, Стандард поднялся на 8-е место турнирной таблицы.

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