Нападающий Брюгге Роман Яремчук пока не начал подготовку к новому сезону.

Прошлый сезон украинец провел в Валенсии, за которую выступал на правах аренды. "Летучие мыши" не нашли денег на выкуп, поэтому Яремчук вернулся в Брюгге. Впрочем, бельгийцы тоже хотели бы его продать.

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Накануне делегация "черно-синих" отправилась в нидерландский Брабант, где проведет недельный сбор, кульминацией которого станет спарринг против ПСВ. Наставник команды Ники Хайен взял с собой 31 футболиста, среди которых Яремчука не было.

Бельгийский инсайдер Саша Тавольери, считает, что это связано с вероятным трансфером. Дескать, переговоры с Трабзонспором продолжаются, хотя ранее сообщалось, что Яремчук отказался переезжать в Турцию.

Следует заметить, что причина отсутствия Романа на первом сборе Брюгге может оказаться банальной. Украинец, как и многие другие игроки, еще находится в отпуске после участия в Евро-2024.

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