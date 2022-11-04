"Я замечаю энтузиазм Романа и стремление к успеху в клубе Брюгге. Мы не могли прийти к общему языку по поводу его роли в команде. Но теперь я вижу его преданность нам. Конечно, у меня не было никакого недовольства Романом.

Атлетико вылетел из еврокубков, Порту – первый, Соболь помог Брюгге сдержать Байер, Хаби Алонсо вывел Леверкузен в ЛЕ

Фактически у него не было никакой подготовки к сезону с нами. В этом смысле может быть положительным моментом, что у него есть шанс начать все с нуля во время паузы на чемпионат мира. Это дополнительная подготовка, которую он раньше не получил. То, что может дать ему импульс и время для тактических тренировок", – цитирует Хуфкенса Nieuwsblad.

Напомним, летом Брюгге заплатил Бенфике за Яремчука рекордные для бельгийского футбола 16+3 млн евро. Пока форвард не оправдывает инвестиций – 563 минуты на поле, 2 гола и 3 ассиста.

Украинцы за рубежом: Миколенко – большая стена, ассист Ярмоленко и новая восходящая звезда