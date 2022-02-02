У нападающего Бенфики Романа Яремчука проблемы со здоровьем.

Тренерский штаб Бенфики не может рассчитывать на Романа Яремчука в поединке 20-го тура португальского первенства против Жил Висенте, сообщает сайт "орлов". Игра состоится сегодня, 2 февраля, в 21:00.

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В украинского форварда проблемы с глазом, а именно медики диагностировали повреждение правого глазного яблока. О сроках возвращения Романа не сообщается.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 29 матчей, в которых отличился 7-ю голами и 5-ю ассистами.

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