Яремчук назвал задачу сборной Украины в квалификации Евро-2020

Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями от выступлений национальной команды в 2018 году.

"Для меня этот год был особенным, поскольку я дебютировал в главной команде страны. Приятно, что сборная выполнила главную свою задачу и вышла в элиту Лиги наций. Надеюсь, команда и в дальнейшем будет прогрессировать и радовать своих поклонников.

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Очень хорошо, что благодаря удачному выступлению в Лиге наций мы попали во вторую корзину при жеребьевке. Желаю нам такую ​​группу, из которой мы квалификуемося на Евро-2020. Ведь, несомненно, иной задачи у сборной не будет. Мы должны хорошо выступать, чтобы порадовать своих болельщиков.

Каждая игра была важной и тяжелой по-своему. У нас были серьезные соперники. Но мне больше всего запомнился поединок против сборной Чехии в Харькове. Были очень ощутимыми поддержка наших болельщиков, хорошая атмосфера, а также победный результат нашей сборной.

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Даже за этот небольшой срок я успел получить очень большой опыт, тренируясь рядом с такими сильными игроками и работая с главным тренером и его помощниками. Приятно, что Андрей Николаевич всегда поддерживал, давал шанс. Поэтому надо еще больше работать, чтобы в будущем снова попасть в сборную", – цитирует Яремчука официальный сайт ФФУ.