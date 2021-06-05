Нападающий Гента Роман Яремчук рассказал, какой из матчей в составе бельгийской команды запомнился ему больше всего.

"Назвать своему сыну лучшее воспоминание времен выступлений за Гент? Мне будет непросто это сделать, потому что таких прекрасных моментов было множество. Первое, что сейчас приходит в голову, – это игра против Вольфсбурга в сезоне 2019/2020 в групповом турнире Лиги Европы (2:2).

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Я тогда положил немцам два отличных гола, причем второй – уже на последних минутах компенсированного времени. Для меня это стало одним из наглядных свидетельств моего профессионального роста и прогресса. Именно тогда я четко увидел, на что стал способен и еще больше поверил в себя. До сих пор воспоминания о том матче мне доставляют удовольствие и радуют душу", – приводит слова Яремчука Команда№1 со ссылкой на SPORT FOOT MAGAZINE.

Отметим, что Роман выступает за Гент с 2017 года, провел с тех пор 152 поединка во всех соревнованиях, в которых записал в свой актив 61 гол и 18 ассистов.

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