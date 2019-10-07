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Яремчук назвал секретное оружие сборной Украины в отборе к Евро-2020

7 октября 23:33 19 Читати українською
Яремчук назвал секретное оружие сборной Украины в отборе к Евро-2020
Роман Яремчук / фото А. Попова

Форвард украинской национальной команды Роман Яремчук поделился ожиданиями от ближайших матчей квалификации к чемпионату Европы-2020.

 

"Считаю, нам будет гораздо труднее с Литвой, чем в первом матче – Литва нас уже знает.

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Надеюсь, что придет переполненный стадион, это наш 12-й игрок, который поможет в матче. Мы знаем свою стратегию, тактику. Просто нужно какие-то связи наиграть, какие-то вспомнить. Думаю, проблем не будет", – сказал Яремчук в эфире "Футбол 1".

Напомним, что сборная Украины на протяжении недели сыграет ключевые матчи в отборе к Евро-2020: в частности, 11 октября подопечные Андрея Шевченко сыграют против литовцев в Харькове, а 14 октября встретятся со сборной Португалии в Киеве.

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Теги
Сборная Украины Евро-2020 Украина - Литва Украина Украина Роман Яремчук Роман Яремчук Украина - Португалия
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