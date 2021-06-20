Форвард сборной Украины Роман Яремчук заверил, что "сине-желтые" сделают все возможное и невозможное, чтобы выйти в плей-офф чемпионата Европы.

"В первую очередь ощущается большая ответственность, потому что знаю, что очень много людей в Украине смотрят матчи и поддерживают нас.

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Я знаю, что каждый футболист в команде сейчас несет ответственность за результат. И каждый из футболистов хочет пробиться в следующий раунд. Поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу", – сказал Яремчук на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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