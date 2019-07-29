Яремчук назвал лучшего футболиста, с которым ему приходилось играть

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук назвал плюсы и минусы бельгийского чемпионата, а также тепло отозвался о своем партнере по национальной команде Андрее Ярмоленко.

"В Бельгии всегда дожди, погода не очень. Классный чемпионат, но плохая погода.

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Бельгийский чемпионат – хороший трамплин для попадания в известный клуб. Плюс, разница между чемпионатами Украины и Бельгии очень велика. Нравится здесь играть, но для жизни – не очень.

Ярмоленко? Это даже больше, чем топ. Он легенда Динамо и многое сделал и для киевского клуба, и для сборной. Думаю, что он лучший футболист, с которым я пока играл", – сказал Яремчук для Youtube-канала УАФ.

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