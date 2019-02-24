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Яремчук назвал фаворита в борьбе за "бронзу" УПЛ

14:57 96 Читати українською
Яремчук назвал фаворита в борьбе за "бронзу" УПЛ
Роман Яремчук / Фото: ФК Гент

По мнению форварда Гента и сборной Украины Романа Яремчука, третьей в чемпионате финиширует Александрия.

"Внимательно слежу за выступлением украинских клубов в еврокубках, буду смотреть и матчи УПЛ, которая возвращается после зимних каникул.

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Третье место в чемпионате наверняка займет Александрия, я ей этого искренне желаю. Для меня не стало большим сюрпризом то, что команда Владимира Шарана так высоко поднялась в таблице.

Еще когда я был в Александрии, у нас были неплохие шансы побороться за тройку, но тогда немного не сложилось", – сказал Яремчук порталу Команда 1.

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Теги
Александрия Александрия Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент
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