Яремчук назвал фаворита в борьбе за "бронзу" УПЛ

По мнению форварда Гента и сборной Украины Романа Яремчука, третьей в чемпионате финиширует Александрия.

"Внимательно слежу за выступлением украинских клубов в еврокубках, буду смотреть и матчи УПЛ, которая возвращается после зимних каникул.

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Третье место в чемпионате наверняка займет Александрия, я ей этого искренне желаю. Для меня не стало большим сюрпризом то, что команда Владимира Шарана так высоко поднялась в таблице.

Еще когда я был в Александрии, у нас были неплохие шансы побороться за тройку, но тогда немного не сложилось", – сказал Яремчук порталу Команда 1.

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