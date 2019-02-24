Яремчук назвал фаворита в борьбе за "бронзу" УПЛ

Испания — 15:28 210
-
Леганес спас ничью против Валенсии – Кравец плохо дебютировал в Примере, став антигероем своей команды
-
Кравец дебютирует в Примере за Леганес, Лунин опять в запасе – прямая трансляция матчаИспания — 12:41 121
-
Севилья – Барселона: бенефис гениального Месси нивелировал хороший первый тайм хозяев и интересные решения МачинаИспания — 23 фев 1226
-
Альбасете не смог одолеть Овьедо – Зозуля потерял гол и получил спорную дисквалификацию на глазах VIP-гостяИспания — 23 фев 750
-
Зозуля в матче с Овьедо пытается укрепить лидерство Альбасете – прямая трансляция поединкаИспания — 23 фев 347