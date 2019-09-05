Яремчук: Нас устроит только максимальный результат

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о подготовке "сине-желтых" к предстоящему поединку отборочного турнира Евро-2020.

"В прессе много писали о моих проблемах со здоровьем. У меня все в порядке. Да, было небольшое повреждение, но сейчас появилось время подлечить ногу. Процедуры я прошел, поэтому с хорошим настроением готовлюсь к матчам за сборную Украины. Если наставник доверит мне место на поле, то постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде победить.

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У литовцев достаточно хороших игроков. Знаю, что они экспериментируют с тактикой. Играли в пять защитников, затем – в четыре. Кроме того, нас ждет матч на синтетике, поэтому легкой прогулки в Вильнюсе точно не будет. Последний раз я играл на искусственном газоне в чемпионате Бельгии три месяца назад.

Ничья в Литве нас не устроит – только победа. Сборная Украины ставит перед собой задачу выигрывать в каждом матче, даже если это поединок с Сербией или Португалией. Поэтому такой же настрой будет и на Литву", – цитирует Яремчука официальный сайт УАФ.

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