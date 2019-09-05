toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Яремчук: Нас устроит только максимальный результат

17:45 40 Читати українською
Яремчук: Нас устроит только максимальный результат
Роман Яремчук / УАФ

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о подготовке "сине-желтых" к предстоящему поединку отборочного турнира Евро-2020.

 

"В прессе много писали о моих проблемах со здоровьем. У меня все в порядке. Да, было небольшое повреждение, но сейчас появилось время подлечить ногу. Процедуры я прошел, поэтому с хорошим настроением готовлюсь к матчам за сборную Украины. Если наставник доверит мне место на поле, то постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде победить.

Шевченко: Думаю, Ярмоленко готов сыграть полный матч

У литовцев достаточно хороших игроков. Знаю, что они экспериментируют с тактикой. Играли в пять защитников, затем – в четыре. Кроме того, нас ждет матч на синтетике, поэтому легкой прогулки в Вильнюсе точно не будет. Последний раз я играл на искусственном газоне в чемпионате Бельгии три месяца назад.

Ничья в Литве нас не устроит – только победа. Сборная Украины ставит перед собой задачу выигрывать в каждом матче, даже если это поединок с Сербией или Португалией. Поэтому такой же настрой будет и на Литву", – цитирует Яремчука официальный сайт УАФ.

Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020

blog_ava
Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя
16:00
803
Теги
Евро-2020 Литва - Украина Литва Литва Роман Яремчук Роман Яремчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
26
мин
Ирландия
21:45
Швейцария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук