Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не забывает и о сверхважных вещах для нашей страны во время чемпионата Европы-2024.

Яремчук стал одним из героев матча Словакия – Украина на Евро-2024, забив решающий гол на 80-й минуте.

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Сегодня же Роман оставил в своем Instagram важное напоминание, опубликовав фото с надписью "Free Azovstal Defenders".

Добавим, что форвард сборной Украины имеет в Instagram около 195 тысяч подписчиков, как из Украины, так и из Европы – Яремчук провел прошлый сезон в составе испанской Валенсии, а права на него принадлежат бельгийскому Брюгге.

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