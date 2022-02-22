"Когда Цыганков переедет в Европу? Я с ним разговаривал. Думаю, у него есть большое желание. Это самое главное. Думаю, увидим его за рубежом в ближайшем будущем.

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В каком чемпионате? Думаю, это будет Англия или Италия", – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу "Влада Седан".

Напомним, Цыганков – воспитанник Динамо. За главную команду дебютировал в августе 2016 года против каменской Стали. В текущем сезоне провел за киевлян 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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