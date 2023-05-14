Роман Яремчук возвращается в заявку Брюгге на выездной поединок Лиги Жупиле против Антверпена, сообщает пресс-служба "черно-синих".

Яремчук на распутье после провала в Брюгге – решение зависит от одного фактора

Украинский нападающий пропустил три последних матча своей команды: в клубе заявляли о болезни игрока, хотя журналист Виктор Вацко настаивал на конфликте Романа со спортивным директором.

Так или иначе, уже сегодня, 14 мая, украинец будет иметь шанс проявить себя в поединке чемпионата Бельгии. Встреча с фландрийцами стартует в 14:30 по Киеву.

Напомним, форвард обошелся Брюгге в 17 млн евро. В текущем сезоне он провел за "черно-синих" 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

Яремчук провалився у Брюгге: причини, наслідки, наскільки реальне повернення в Динамо і всюдисущий Ребров