"Сейчас, возможно, время немножко расслабиться, потому что в последние месяцы на сборную оказывали большое давление, особенно на молодых футболистов. Хочу попросить всех людей, которые возле футбола, немного убавить градус.

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Если старшие справляются с критикой, то есть молодые футболисты, которые закрываются в себе. На них эта критика действует не с пользой, и они боятся показать себя.

Я понимаю, что переживают болельщики. Но мы выходим на Евро, берем 4 очка. Да, мы проиграли игру с румынами, но мы берем очки и не выходим из группы. Это первая команда в истории, когда так не вышли из группы.

Сейчас мы вышли в плей-офф Лиги наций, где будем бороться за лигу А. Бывают провальные матчи у нас, но в целом мы выполняем поставленные задачи. Можно лучше, но у нас молодая команда, которая развивается", – сказал Яремчук в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, сборная Украины набрала 8 очков и завершила групповой этап на второй строчке квартета В1. Как следствие, "сине-желтые" получили право побороться за выход в дивизион А. Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени. Нашими потенциальными соперниками являются Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия.

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