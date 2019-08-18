Яремчук на фоне интереса Лацио продолжает забивать за Гент – Роман стал лучшим игроком матча против Остенде

Гент, за который выступают три наших футболиста, победил в четвертом туре чемпионата Бельгии.

Бельгия. Лига Жупиле, 4 тур

Гент – Остенде – 2:0

Голы: Яремчук, 48, Дэвид, 53

Антверпен – Сент-Трюйден – 2:0

Голы: Рафаэлов, 10, Мбокани, 55 (пен)

Роман Яремчук и Игорь Пластун традиционно вышли в стартовом составе Гента. Форвард сборной Украины залечил мелкое повреждение, из-за которого он пропустил матч предыдущего тура. В прессе появились слухи об интересе к Яремчуку от Лацио, а еще раньше были разговоры о Галатасарае.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. На старте второго Гент открыл счет – забил Роман Яремчук. "Буйволы" результативно разыграли угловой: Одиджа-Офо отпасовал на Дэвида, канадец в штрафной нашел Яремчука, а Роман умело отклеился от оппонентов и в касание переправил мяч в сетку.

Это уже шестой гол 23-летнего нападающего в сезоне. Популярный портал Sporza назвал Романа лучшим игроком матча, отметив, что важность украинца в команде переоценить невозможно.

Через 5 минут Дэвид удвоил преимущество Гента и обеспечил команде 3 очка. После четырех туров "сине-белые" на 5 месте в турнирной таблице Лиги Жупиле (7 пунктов).

Яремчук провел на поле 82 минуты, после чего пошел отдыхать. Пластун отыграл весь поединок. Безус начал матч в запасе, а на 64-й минуте вышел на замену.

В другом матче тура экс-форвард Динамо Дьемерси Мбокани принес победу Антверпену над Сент-Трюйденом – в активе конголезца гол с пенальти и результативная передача.

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