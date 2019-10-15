toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Яремчук: Мы – не сборная России, которая обыграла Шотландию и говорит, что может выиграть Евро

01:39 74 Читати українською
Яремчук: Мы – не сборная России, которая обыграла Шотландию и говорит, что может выиграть Евро
Гол Яремчука / Футбол 24

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Португалией, которая обеспечила команде Шевченко выход на Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Мы очень много работали. В моменте с голом я оказался в нужном месте в нужное время, но мы очень много времени уделяли стандартам.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Любая работа не проходит даром. Очень приятно показывать хороший результат. Но нужно сохранять спокойствие. Мы не Россия, которая Шотландию, и сейчас говорит, что может выиграть чемпионат Европы", – сказал Яремчук в эфире канала "Футбол 1".

Добавим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальное первенство.

Украина обыграла Португалию в меньшинстве и героически вышла на Евро-2020 с первого места

blog_ava
Украина – Португалия: анонс матча отбора Евро-2020
14 октября
3267
Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
34
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук