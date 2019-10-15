Яремчук: Мы – не сборная России, которая обыграла Шотландию и говорит, что может выиграть Евро

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Португалией, которая обеспечила команде Шевченко выход на Евро-2020.

"Мы очень много работали. В моменте с голом я оказался в нужном месте в нужное время, но мы очень много времени уделяли стандартам.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Любая работа не проходит даром. Очень приятно показывать хороший результат. Но нужно сохранять спокойствие. Мы не Россия, которая Шотландию, и сейчас говорит, что может выиграть чемпионат Европы", – сказал Яремчук в эфире канала "Футбол 1".

Добавим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальное первенство.

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