"Думаю, он хорошо впишется в испанский футбол. У него есть для этого качества.

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При нормальных обстоятельствах он точно может забить 10-15 голов за Валенсию. Все будет зависеть от того, насколько хорошо он адаптируется и как тренер будет его использовать. Но Роман, бесспорно, может стать одним из открытий в Ла Лиге", – цитирует Вериссимо Voetbalnieuws.

Напомним, Яремчук будет выступать в Валенсии на правах аренды из Брюгге – соглашение заключено до лета 2024 года.

К слову, под руководством Вериссимо в Бенфике украинец выступал в сезоне 2021/22, когда специалист возглавлял главную команду "орлов" (сейчас он тренирует дубль португальцев).

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