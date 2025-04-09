Издание Sport24.gr посвятило статью волшебному перевоплощению Романа Яремчука в составе Олимпиакоса. Украинец в четырех последних больших играх (двух с Панатинаикосом, одной с АЕКом и против Буде-Глимта в Лиге Европы) забил 7 голов, чем явно изменил мнение боссов и главного тренера Оли о необходимости трансфера.

Ярмолюк растоптал звезд Челси, раньше его таким не видели – жесткие санкции для Мудрика и Ко, печальная тенденция Забарного

Отмечается, что к форварду есть интерес – Яремчуком якобы интересуются донецкий Шахтер и турецкий Трабзонспор. Однако ничего больше относительно возможного ухода украинца не сообщают.

К слову, Яремчук провел 28 матчей за Олимпиакос во всех турнирах, записав в свой актив 8 голов и 2 ассиста. Transfermarkt оценивает Романа в 2,8 млн евро.

Яремчук вышел в основе, создал гол и заработал красную для соперника – это не помогло в дерби против россиян и Тайсона