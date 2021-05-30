Нападающий бельгийского Гента еще не до конца оправился от повреждения, полученного в матче против Мехелена.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук после прибытия в расположение национальной команды занимается по индивидуальной программе, сообщает Meta Ratings.

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25-летний украинец пока работает без мяча, ограничиваясь пробежками. Тренерский и медицинский штаб рассчитывают, что вскоре нападающий возобновит работу в общей группе, однако вряд ли сможет принять участие в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии, который состоится 3 июня в Днепре.

Напомним, кроме североирландцев команду Шевченко перед стартом на Евро-2020 ждет также спарринг против сборной Кипра, который состоится 7 июня.

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