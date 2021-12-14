Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш не рассчитывает на украинского форварда Романа Яремчука в матче 3-го раунда Кубка Португалии.

Яремчук залечил мышечное повреждение и провел тренировку в понедельник, сообщает Record.

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Несмотря на прогресс украинца в восстановлении, Жезуш планирует не использовать его в матче Кубка Португалии против Спортинга Ковильяна, который состоится уже в среду, 15 декабря.

Добавим, что Роман провел 20 матчей в составе Бенфики во всех турнирах в текущем турнире, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

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