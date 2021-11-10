Барселона предпримет очередную попытку избавиться от защитника Самюэля Умтити на зимнем рынке.

Помочь каталонцам с трансфером чемпиона мира может Бенфика, сообщает журналист Педру Алмейда.

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"Орлы" ищут замену Лукасу Вериссимо, вылетевшему до конца сезона из-за разрыва "крестов". Португальский гранд готов рассмотреть аренду Умтити. 23 ноября Бенфика и Барселона встретятся в рамках 5-го тура Лиги чемпионов, и уже тогда клубы могут начать переговоры.

Напомним, последний раз Умтити играл за "блаугранас" в официальном матче еще в мае. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

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