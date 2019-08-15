Яремчук может перейти в Лацио

Нападающий Гента попал в сферу интересов итальянского клуба.

Роман Яремчук стал одной из главных целей Лацио, информирует Lalaziosiamonoi.

Яремчук прокомментировал возможный трансфер в Галатасарай

"Орлы" ищут мощного центрфорвада, и именно игрок сборной Украины является одним из самых привлекательных вариантов на рынке. В список потенциальных новичков Лацио входит также испанец Дани Ольмо, однако загребское Динамо требует за свою звезду минимум 25 млн евро. Итальянский клуб убежден, что финансовые аппетиты Гента по Яремчуку будут значительно скромнее.

Напомним, ранее появились слухи об интересе к 23-летнему страйкеру со стороны турецкого Галатасарая.

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