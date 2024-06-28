Брюгге и Трабзонспор достигли договоренности по трансферу Романа Яремчука, утверждает инсайдер Саша Тавольери.

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Отмечается, что украинский нападающий обойдется турецкому клубу в 8 млн евро, а ему предложат контракт на 3 года с опцией продления еще на год. Правда, договоренности между Яремчуком и Трабзонспором нет. Побороться за Романа может Фенербахче, который имеет преимущество в виде Лиги чемпионов (Трабзонспор попал в квалификацию Лиги Европы).

Напомним, что Яремчук выступал за Валенсию на правах аренды в прошлом сезоне, провел за "летучих мышей" 29 матчей, в которых отметился 4 голами.

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