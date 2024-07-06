Болонья продолжает интересоваться украинским форвардом Брюгге Романом Яремчуком, сообщает Gazzetta dello Sport.

Валенсия почти осуществила проблемный трансфер форварда из Севильи – он станет заменой Яремчуку

Согласно информации источника, Болонья впечатлена выступлениями 28-летнего украинца на Евро-2024, за игрой которого на турнир клуб отправлял своих скаутов. Теперь "красно-синие" готовы бороться за трансфер форварда с Брестом, который также проявил заинтересованность в его приобретении. Также оформить трансфер украинца очень хотел Трабзонспор, который уже даже договорился обо всем с бельгийским клубом. Однако Роману такой вариант не понравился, и он отказал туркам.

Клуб ищет замену Джошуа Зиркзе, который покинет команду летом, и сейчас главным кандидатом на эту роль является Фотис Иоаннидис из Панатинаикоса. Однако возможный переход Иоаннидиса может оказаться слишком дорогим для Болоньи, поэтому также в шорт-листе у Винченцо Итальяно есть Армандо Броя, Жорж Микаутадзе, ну и конечно Роман Яремчук.

К слову, прошлого сезона Роман сыграл за Валенсию в 34 играх и забил 8 голов. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

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