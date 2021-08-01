Брайтон заинтересован в услугах нападающего "орлов" Дарвина Нуньеса, сообщает Daily Mail.

Яремчук у Бенфіці з подачі... Шахтаря: три серйозні бар'єри, які можуть завадити українському форварду

Год назад Бенфика заплатила Альмерии за уругвайца 24 млн евро, что стало рекордным приобретением клуба. Сезон дорогого новичка получился неоднозначным – 44 матча и всего 14 голов во всех турнирах. Португальский гранд не прочь отпустить Дарвина, но хочет заработать на нем 40 млн евро.

Добавим, что в атакующем звене Бенфики есть явный кадровый перебор. Жорже Жезуш располагает на одну позицию Нуньесом, Родриго Пиньей, Сеферовичем, Карлосом Винисиусом, Гонсалу Рамосом, Вальдшмидтом, а теперь и Романом Яремчуком.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема