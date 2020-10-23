"Прошлой зимой в Яремчука было предложение от Ньюкасла. Он мог уехать в АПЛ. Но за него по меркам Гента давали мало денег.

Яремчук встретился с руководством Гента и получил вердикт относительно своего будущего

Будет ли у Яремчука регресс? Роман рассчитывал, что его продадут, а когда продают других, а ты должен играть, это очень сложно. Думаю, что в следующее трансферное окно он покинет Гент", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, украинский форвард уже длительное время требует у Гента продать его, что провоцировало конфликты между игроком и руководством клуба. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 7 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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