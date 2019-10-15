Яремчук: Мне до уровня Роналду, как в Бельгию пешком

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Португалией (2:1) в матче отбора на Евро-2020.

"Теперь надо много работать, чтобы себя проявить как можно лучше на Евро. Ведь все помнят Евро-2016. Все только начинается.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мечтал ли я когда-то о футболке Роналдо? Честно – мечтал, но как-то не получается (улыбается). Многие этого хочет. Сколько мне нужно, чтобы выйти на его уровень? Это как в Бельгию пешком.

Мой гол? Не нужно делать из этого чудо. Я выполняю задание тренера. Неважно, кто забьет. Пытались показать свой лучший футбол. Думаю, сегодня все счастливы. Хочу поздравить наших защитников с праздником. Без них не было бы этого матча. Не каждый год ты выигрываешь у Португалии с Роналду в составе в Киеве. На поле он гораздо сильнее, чем по телевизору.

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Сейчас нужно как можно скорее осознать, что произошло. Теперь нужно готовиться к Евро и показать там свой лучший футбол, чтобы порадовать страну. Хотя было сложно поверить, что мы не проиграем в группе ни одного матча", – сказал Яремчук журналистам в микс-зоне после матча.