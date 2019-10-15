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Яремчук: Мне до уровня Роналду, как в Бельгию пешком

12:17 33 Читати українською
Яремчук: Мне до уровня Роналду, как в Бельгию пешком
Роман Яремчук / фото: УАФ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Португалией (2:1) в матче отбора на Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Теперь надо много работать, чтобы себя проявить как можно лучше на Евро. Ведь все помнят Евро-2016. Все только начинается.

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Мечтал ли я когда-то о футболке Роналдо? Честно – мечтал, но как-то не получается (улыбается). Многие этого хочет. Сколько мне нужно, чтобы выйти на его уровень? Это как в Бельгию пешком.

Мой гол? Не нужно делать из этого чудо. Я выполняю задание тренера. Неважно, кто забьет. Пытались показать свой лучший футбол. Думаю, сегодня все счастливы. Хочу поздравить наших защитников с праздником. Без них не было бы этого матча. Не каждый год ты выигрываешь у Португалии с Роналду в составе в Киеве. На поле он гораздо сильнее, чем по телевизору.

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Сейчас нужно как можно скорее осознать, что произошло. Теперь нужно готовиться к Евро и показать там свой лучший футбол, чтобы порадовать страну. Хотя было сложно поверить, что мы не проиграем в группе ни одного матча", – сказал Яремчук журналистам в микс-зоне после матча.

Источник: Футбол 24
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Евро-2020 Украина - Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Украина Украина Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук
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