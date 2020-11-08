Лига Жупиле, 12 тур

Гент – Андерлехт – 1:1

Голы: Яремчук, 89 – Мурильо, 44

Из украинской трио Гента в основе вышел только Яремчук, Безус остался на скамейке, а Пластун все еще вне заявки. Андерлехт обошелся без услуг Богдана Михайличенко, который еще не набрал форму после коронавируса.

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Поединок оказался крайне плотным, поэтому ярких моментов откровенно не хватало. Андерлехт вышел вперед благодаря точному удару Майкла Мурильо перед свистком на перерыв. Панамский защитник не слишком сильно пробил по воротам, но голкипер Гента Болат умудрился пустить "крысу" под мышкой.

Тренер "буйволов" выпустил Безуса в перерыве, но выручать команду все же пришлось Яремчуку. На 89 минуте нападающий перевисел всех на втором этаже и вколотил мяч в правый угол – 1:1. Роман уже третий поединок подряд не уходит без результативного действия, всего за сезон у него 15 матчей, 8 голов и 3 ассиста.

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Гол Яремчука: