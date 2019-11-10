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Яремчук космическим ассистом помог Генту выйти на второе место в чемпионате Бельгии

21:21 312 Читати українською
Яремчук космическим ассистом помог Генту выйти на второе место в чемпионате Бельгии
Роман Яремчук (слева) / Getty images

Гент уверенно обыграл Генк в матче 15-го тура чемпионата Бельгии. Украинцы снова приобщились к победе своей команды.

Бельгия, 15 тур

Генк – Гент – 0:2

Голы: Депуатр, 2, Дэвид, 47

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Йес Торуп выпустил в составе Гента сразу всех украинцев – Пластун провел на поле весь матч, Безуса заменили на 55-й минуте, а Яремчука – на 83-й.

Поединок против действующих чемпионов для гостей начался просто роскошно – Депуатр уже на 2-й минуте вывел гостей вперед. Однако игровым преимуществом не удалось завладеть никому. Команды провели довольно равную игру. На той же 2-й минуте, но уже второго тайма, Гент забил еще раз. На этот раз большой вклад в гол Дэвида сделал Роман Яремчук. Форвард сборной Украины космическим пасом отрезал нескольких соперников и вывел одноклубника один на один с вратарем.

Эта победа позволила Генту набрать 28 очков и не просто выйти на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии, но и сократить отставание от лидера до пяти пунктов. Ведь Брюгге свой матч 15-го тура проиграл.

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Украинцы за рубежом Роман Яремчук Роман Яремчук Видеоновости Гент Гент Бельгия Главное Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун
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