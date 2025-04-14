Команда, за которую выступает украинский форвард Роман Яремчук, добыла решающие три очка в матче третьего тура чемпионской группы против АЕКа (1:0). Этот результат обеспечил команде безоговорочное первое место еще до завершения турнира, поэтому Яремчук и компания уже празднуют чемпионство.

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"Трофей чемпиона возвращается домой в Пирей", – прокомментировал получение титула Яремчук на своей странице в Instagram.

В решающем поединке против АЕКа Роман Яремчук вышел на поле лишь на 90-й минуте. За короткое время выступления он успел получить желтую карточку. В текущем сезоне Суперлиги Роман Яремчук отметился тремя голами и одним ассистом. Это чемпионство стало для него дебютным в греческом футболе.

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