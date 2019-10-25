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Яремчук: Я даже не обращал внимание на реакцию о моих словах про Россию, могут писать дальше

06:00 13 Читати українською
Яремчук: Я даже не обращал внимание на реакцию о моих словах про Россию, могут писать дальше
Роман Яремчук / Фото сайта УАФ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что не слишком волновался из-за резонанса, который вызвали его слова о сборной России.

– Видели, как ваши слова после матча с Португалией комментировали Уткин, депутат Госдумы и другие?

– Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов, это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то – не соглашаться.

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– К матчам не мешает готовиться, когда, прямо скажем, в некоторых СМИ вас поливали грязью? Или удалось абстрагироваться?

В принципе, я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень трудно.

– Какая вообще была реакция, когда видели эти высказывания? Забывали через секунду?

Я на них даже внимания не обращал, честно. Мне без разницы, могут писать дальше. У меня есть свое мнение и я от него отказываться не буду.

– То есть вы не жалеете, что сказали публично?

Вы меня провоцируете?

– Да нет.

Я много думал по этому поводу. Возможно, не нужно было это говорить в прессе. Но мое мнение таково, и оно не изменилось", – сказал Яремчук в комментарии Tribuna.

Напомним, форвард Гента стал одним из главных героев сборной Украины в отборе на Евро-2020 - три гола и один ассист в шести матчах.

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Теги
Россия Россия Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом
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