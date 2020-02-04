Яремчук имел шанс перебраться в топ-чемпионат уже зимой – помешала операция

Ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык поделился инсайдами по форварду Гента Романа Яремчука, которым интересуются клубы из ведущих европейских чемпионатов.

"Яремчука с осени беспокоил голеностоп, но врачи Гента считали, что можно ограничиться терапевтическим методом. Да и сам Роман чувствовал, что находится в хорошей форме, поэтому провел эту половину сезона на уколах. Задача Гента – продать игрока, и, конечно, ему не советовали ложиться на операцию, на долгое восстановление. Было понятно, что можно и дальше играть на уколах, но тогда, например, о Евро-2020 можно было забыть.

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Яремчук пообщался с тренером сборной Украины, который сказал, что очень рассчитывает на него на Евро-2020. И было принято решение об операции, она прошла успешно, но сразу отпала возможность, что он сейчас покинет Гент. У него были предложения из Англии, Испании, Италии. Но когда стало известно об операции, то было понятно, что он остается до конца сезона. А после Евро-2020 Гент уже может продать его. Реабилитация продлится еще месяц, а 5 марта он вернется к беговой работе", – обьяснил Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

Напомним, в текущем сезоне форвард сборной Украины провел за Гент 30 поединков во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

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