Новым главным тренером Брюгге стал Скотт Паркер, сообщает официальный сайт "черно-синих".

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Срок контракта и подробности соглашения не сообщаются. 42-летний специалист заменил в должности Карла Хуфкенса, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, Паркер в качестве футболиста выступал за Чарльтон, Норвич, Челси (стал чемпионом АПЛ), Ньюкасл, Вест Хэм, Тоттенхэм, Фулхэм и был капитаном сборной Англии. Свою тренерскую карьеру он начал тренером молодежной команды Тоттенхэма, а затем вошел в тренерский штаб Фулхэма. С 2019 по 2021 гг. был главным в лагере "коттеджеров". Последним его клубом был Борнмут. Представление Паркера состоится на следующей неделе.

К слову, Брюгге после 18-ти туров идет в чемпионате Бельгии четвертым, отставая от лидера на 12 очков.

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