"Яремчук и Пластун готовы обыграть Роналду", – Гент поддержал своих игроков перед матчем Украина – Португалия

Бельгийский Гент выразил слова поддержки своим украинским игрокам Роману Яремчуку и Игорю Пластуну перед матчем отбора к Евро-2020.
"Готовы обыграть Криштиану Роналду и Жоау Фелиша.
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Успеха сегодня вечером, Роман и Игорь", – говорится на официальной странице Гента в twitter.
Напомним, в предыдущем матче сборной Украины против Литвы (2:0) главный тренер национальной команды Андрей Шевченко решил оставить Яремчука и Платсуна на скамейке запасных.
Встреча с португальцами состоится 14 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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