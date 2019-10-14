"Яремчук и Пластун готовы обыграть Роналду", – Гент поддержал своих игроков перед матчем Украина – Португалия

Бельгийский Гент выразил слова поддержки своим украинским игрокам Роману Яремчуку и Игорю Пластуну перед матчем отбора к Евро-2020.

"Готовы обыграть Криштиану Роналду и Жоау Фелиша.

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Успеха сегодня вечером, Роман и Игорь", – говорится на официальной странице Гента в twitter.

Напомним, в предыдущем матче сборной Украины против Литвы (2:0) главный тренер национальной команды Андрей Шевченко решил оставить Яремчука и Платсуна на скамейке запасных.

Встреча с португальцами состоится 14 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Ready to beat CR7 and João Félix

Good luck tonight Roman and Igor! @FFUKRAINE #EURO2020 pic.twitter.com/D5Vn5TX4h9 — KAA Gent (@KAAGent) 14 жовтня 2019 р.

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