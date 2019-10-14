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"Яремчук и Пластун готовы обыграть Роналду", – Гент поддержал своих игроков перед матчем Украина – Португалия

19:48 61 Читати українською
"Яремчук и Пластун готовы обыграть Роналду", – Гент поддержал своих игроков перед матчем Украина – Португалия
Роман Яремчук и Игорь Пластун / Фото ФК Гент

Бельгийский Гент выразил слова поддержки своим украинским игрокам Роману Яремчуку и Игорю Пластуну перед матчем отбора к Евро-2020.

 

"Готовы обыграть Криштиану Роналду и Жоау Фелиша.

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Успеха сегодня вечером, Роман и Игорь", – говорится на официальной странице Гента в twitter.

Напомним, в предыдущем матче сборной Украины против Литвы (2:0) главный тренер национальной команды Андрей Шевченко решил оставить Яремчука и Платсуна на скамейке запасных.

Встреча с португальцами состоится 14 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Сборная Украины Евро-2020 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Украина Украина Украина - Португалия Украинцы за рубежом Роман Яремчук Роман Яремчук Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент
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