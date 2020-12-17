Лига Жупиле, 18 тур

Кортрейк – Стандард – 2:1

Голы: Девеле, 2, Макаренко, 39 – Лестьен, 76

Гент – Васланд-Беверен – 3:0

Голы: Кастро-Монтес, 25, Яремчук, 53, Букари, 90+1

Евгений Макаренко помог Кортрейку одолеть Стандард за один тайм. Девеле шокировал гостей на 2 минуте, а перед свистком на перерыв украинец четко замкнул подачу с углового. Лестьен отыграл один мяч, но больше Стандард ничего не смог.

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В параллельном поединке Гент разобрался с Васланд-Бевереном. Новый тренер "буйволов" Хейн Ванхазебрук в который раз доверил место в старте лишь Яремчуку, а Безуса и Пластуна оставил в запасе. Кастро-Монтес открыл счет на 25 минуте, а после перерыва Яремчук закрепил преимущество – 11 гол форварда в сезоне. Настоящим героем стал Букари, который отдал Роману на пустые ворота и сам добил Васланд-Беверен в компенсированное время.

Гент одержал вторую победу подряд и вырвался на десятую строчку. Котрейк совсем рядом – 9 место.

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Гол Яремчука:

Гол Макаренко: