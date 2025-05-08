Результаты полуфиналов Лиги чемпионов очень сильно интересовали команды из более скромных чемпионатов.

Арсенал был единственным полуфиналистом, который математически еще не гарантировал себе участие в следующем розыгрыше через чемпионат. Поражение "канониров" от ПСЖ означало, что путевка победителя ЛЧ переходит чемпиону Греции.

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Золото тамошней Суперлиги почти месяц назад оформил Олимпиакос, а теперь празднует и возвращение в основной этап ЛЧ после 5 лет паузы. Напомним, за "красно-белых" выступает Роман Яремчук.

Итоги полуфиналов ЛЧ порадовали еще 2 украинцев. Слован Даниила Игнатенко и Карабах Алексея Кащука минуют первый раунд квалификации следующего розыгрыша, начав сразу со второго. Арсенал также вряд ли останется без путевки – Зинченко и компания за 3 тура до финиша АПЛ имеют 6 очков запаса.

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