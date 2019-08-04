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Яремчук и Безус отличились голами за Гент

16:47 95 Читати українською
Яремчук и Безус отличились голами за Гент
ФК Гент / сайт клуба

Украинские игроки Гента Роман Яремчук и Роман Безус забили во втором туре чемпионата Бельгии.

Гент встречается с Эйпеном во втором туре чемпионата Бельгии. Первый гол в матче забил украинский защитник Игорь Пластун. Это взятие ворот стало дебютным для центрбека в составе Гента.

На тридцать третьей минуте другой украинец Роман Безус головой классно замкнул подачу партнера и сделал счет 3:0 в пользу своей команды. А на сорок первой минуте команда украинцев заработала право на выполнение пенальти, который удачно реализовал нападающий Роман Яремчук.

После первого тайма Гент с тремя украинцами в составе крушит Эйпен со счетом 4:0.

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Гол Безуса:

Гол Яремчука:

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