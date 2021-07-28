Оба украинца не поехали с командой на ответный матч 2-го раунда Лиги конференций против Волеренги, сообщает пресс-служба "буйволов".

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Яремчук и Безус едва ли не дольше всех среди игроков Гента задержались на Евро-2020. Украина проиграла Англии 3 июля, после чего футболисты "сине-желтых" получили отпуск. Большинство участников Евро отдыхали около 3 недель, то есть легионеры Гента должны вернуться совсем скоро.

Добавим, что "буйволы" выиграли домашний матч против Волеренги со счетом 4:0, поэтому выезд в Норвегию выглядит формальностью.

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