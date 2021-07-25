Нападающий Гента Роман Яремчук и хавбек "буйволов" Роман Безус не сыграют в матче 1-го тура чемпионата Бельгии.

Гент отправился на матч против Сент-Трюйден без Яремчука и Безуса в заявке, сообщает официальный твиттер клуба.

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Оба пока что не вернулись из отпуска, который получили после Евро-2020. Добавим, что оба украинцы не попали в командную заявку и на еврокубки.

К слову, в прошлом сезоне Яремчук провел 43 матча в составе Гента, записав в свой актив 23 гола и 8 ассистов. Безус же сыграл в 37 матчах в сезоне 2020/21, отметившись 7 голами и 7 результативными передачами.

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