В матче 26-го тура чемпионата Бельгии Мускрон на выезде уступил Генту. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 26-й тур

Гент – Мускрон – 4:0

Голы: Яремчук, 28, 85, 90+1, Тиссаудали, 70

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Гент в последних трех матчах не знал вкуса побед, поэтому в поединке против одного из аутсайдеров турнирной таблицы сам бог велел добыть три очка. Мускрон держался до середины первого тайма, пока свое слово не сказал украинский форвард Роман Яремчук.

Следующего гола пришлось ждать почти 45 минут – отличился марокканский нападающий Тарик Тиссаудали. Однако внимания заслуживает не столько сам гол, сколько передача, которую отдал Яремчук. Элегантно, пяткой, на полной скорости, из-за защитника, который буквально висел на украинце. Настоящая красота!

За 5 минут до окончания матча Роман откликнулся на прострел партнера и с линии вратарской оформил дубль.

А уже в добавленное время наш легионер выпрыгнул выше других после подачи с углового и головой записал в свой актив хет-трик, поставив жирную точку в матче.

Еще один украинец Роман Безус вышел с первых минут и на 65 минут был заменен.

Победа принесла Генту 36 очков и оставила на двенадцатой строчке, Мускрон с 26-ю пунктами – шестнадцатый.

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