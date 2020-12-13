Яремчук голом вырвал победу для Гента в поединке со Стандардом
Гент принимал Стандард в рамках 16-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет на Футбол 24.
Чемпионат Бельгии, 16-й тур
Гент – Стандард – 2:1
Голы: Фортуна, 27 Яремчук, 86 – Дусенне, 2
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Гости шокировали соперника быстрым голом, но еще до перерыва игроки Гента сумели выровнять положение.
Во второй половине матча игра была равной и казалось, что ничья неизбежна, тогда за дело взялся Роман Яремчук. За несколько минут до финального свистка украинский форвард выбежал на свидание с вратарем и спокойно реализовал момент.
Победа позволила Генту подняться на 12-ю строчку, Стандард – 8-й. В нынешнем сезоне Яремчук уже успел отметиться 10-ю голами и 4-мя ассистами.
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