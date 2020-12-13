Чемпионат Бельгии, 16-й тур

Гент – Стандард – 2:1

Голы: Фортуна, 27 Яремчук, 86 – Дусенне, 2

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Гости шокировали соперника быстрым голом, но еще до перерыва игроки Гента сумели выровнять положение.

Во второй половине матча игра была равной и казалось, что ничья неизбежна, тогда за дело взялся Роман Яремчук. За несколько минут до финального свистка украинский форвард выбежал на свидание с вратарем и спокойно реализовал момент.

Победа позволила Генту подняться на 12-ю строчку, Стандард – 8-й. В нынешнем сезоне Яремчук уже успел отметиться 10-ю голами и 4-мя ассистами.

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