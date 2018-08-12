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Яремчук голом помог Генту разгромить Васланд-Беверен

23:05 16 Читати українською
Яремчук голом помог Генту разгромить Васланд-Беверен
Роман Яремчук / Фото: ФК Гент

Гент Романа Яремчука одержал убедительную победу в 3 туре чемпината Бельгии.

В 3 туре чемпионата Бельгии Гент принимал Васланд-Беверен.

Украинец Роман Яремчук провел на поле весь матч и открыл счет на 36-й минуте встречи.

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Затем Гент еще трижды поражал ворота соперника, Васланд-Беверен смог забить гол престижа.

Чемпионат Бельгии, 3 тур

Гент – Васланд-Беверен – 4: 1

Голы: Яремчук, 36, Верстрете, 77, Дэвид, 83, 90 – Вукотич, 82

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Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент
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