Яремчук: Гент прозитивно принял Романа Безуса

Форвард Гента Роман Яремчук рассказал об адаптации новичка команды Романа Безуса.

"Теперь у нас в Генте три украинца, и это, конечно, замечательно. Команда положительно приняла Романа Безуса, к нему все ребята хорошо относятся.

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Видно, что это качественный исполнитель со светлой головой. Чистая "десятка". Такой игрок нужен Генту. Возможно, Роме понадобится время на адаптацию, но я уверен, что она не затянется, и он будет приносить пользу команде", – рассказал Яремчук порталу Команда 1.

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