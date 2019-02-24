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Яремчук: Гент прозитивно принял Романа Безуса

13:38 26 Читати українською
Яремчук: Гент прозитивно принял Романа Безуса
Роман Яремчук / Фото: ФК Гент

Форвард Гента Роман Яремчук рассказал об адаптации новичка команды Романа Безуса.

"Теперь у нас в Генте три украинца, и это, конечно, замечательно. Команда положительно приняла Романа Безуса, к нему все ребята хорошо относятся.

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Видно, что это качественный исполнитель со светлой головой. Чистая "десятка". Такой игрок нужен Генту. Возможно, Роме понадобится время на адаптацию, но я уверен, что она не затянется, и он будет приносить пользу команде", – рассказал Яремчук порталу Команда 1.

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Роман Безус Роман Безус Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук
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