"Мы слабо провели первый тайм, но добавили после перерыва. Во второй половине матча мы действовали острее и перспективнее. Жаль, что не удалось одержать победу.

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Уже через неделю нам играть на выезде со Стандардом. Мы хотим победить. Сезон для нас проходит под лозунгом: "Все или ничего". Во Льеже будет именно так", – цитирует Яремчука официальный сайт Гента.

Добавим, что "буйволы" борются за путевку в еврокубки в подгруппе 2. В стартовом туре против Мехелена Гент сумел отыграть после 0:2. Один из голов забил Яремчук. Всего в текущем сезоне форвард сыграл 29 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил 18 мячей и отдал 6 ассистов.

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