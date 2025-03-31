Нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук после непростого периода в карьере снова демонстрирует свой лучший футбол.

Украинец вышел в основе "красно-белых" на супердерби против Панатинаикоса и оформил дубль, став одним из главных героев победы 4:2.

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"Терпение – важно, но без честного труда этот путь не имеет смысла. Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради своей цели и не боишься работать честно, даже когда никто не видит. Вперед, Олимпиакос", – написал Яремчук в Instagram.

Теперь в активе форварда сборной Украины 8 голов и 2 ассиста в 27 матчах клубного сезона. Олимпиакос оторвался от кризисного АЕКа на 10 очков и уверенно шагает к своему 48-му титулу чемпиона Греции.

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